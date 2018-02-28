Кокаиновый скандал с посольством РФ еще раз указал на слабое место Путина – Bloomberg View

Невероятная история о разоблачения контрабанды кокаина в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе демонстрирует, что толерантность режима Владимира Путина ко всем тайным и наглым поступкам его слуг зашла слишком далеко. Режиму необходимо найти способ, как обуздать это. Иначе к нему будут относиться как к криминальной организации.

Об этом на страницах Bloomberg View пишет обозреватель Леонид Бершидский, который добавляет, что официальная версия истории с контрабандой кокаина поднимает больше вопросов, чем дает ответов.

Якобы 18 месяцев назад один неназванный сотрудник министерства иностранных дел РФ нашел мешочки с 400 килограммами наркотика в школе при посольстве. Российский посол Виктор Коронелли якобы сообщил об этом аргентинской полиции. А мешки принадлежали бывшему техническому сотруднику посольства, чей контракт потерял действие. Российские и аргентинские чиновники тогда провели совместную операцию, кульминация которой пришлась на декабрь 2017 года, когда кокаин, оснащенный GPS, отправился в Москву до конечного получателя. Троих человек задержали: бывшего работника посольства и двух людей, которые пытались получили груз.

Бершидский замечает, что такая версия истории несколько проблемна. Российский экономист Максим Миронов, который живет в Буэнос-Айресе и чьи дети ходят в школу при российском посольстве, сомневается, что 12 чемоданов с наркотиками можно было просто так занести в учебное заведение без ведома службы безопасности российского дипломатического представительства. Также трудно объяснить, почему российский бизнесмен Андрей Ковальчук попытался получить груз. Ковальчук сообщил российским СМИ, что он якобы ждал упаковки с коньяком, сигарами и элитным кофе, которые он приобрел для экспорта в Москву. Будучи бывшим работником отдела безопасности российского МИД, он пользовался дипломатическим каналам, чтобы не платить пошлины за дорогие товары из разных стран. История с Ковалючуком еще не до конца понятна.

Но больше интригует информация, раскрытая российским РБК. Издание определило бортовой номер самолета, который доставлял кокаин в Москву. И оказалось, что это борт "Россия", который обслуживает российских чиновников самого высокого уровня. Он принадлежит отделу по вопросам бизнеса администрации президента РФ, который отрицает причастность самолета к скандалу. Хотя ряд улик указывают на то, что борт "Россия" все же был в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года.

Российские попытки выкрутиться и все отрицать уже вполне привычны, так же как и обнаруженная схема. Россияне, особенно персонал служб безопасности с доступом к полезной правительственной инфраструктуре, пользуются этим доступом для того, чтобы набить карманы. Очевидно, у них есть неофициальное разрешение от высшего руководства так делать.

Олигарх Евгений Пригожин, который контролирует российских наемников из группы "Вагнер", наверное, тоже имеет такого рода разрешение. Бершидский напоминает о недавнем репортаже Washington Post, в котором говорилось о том, что Пригожин общался с министрами сирийского диктатора Башара Асада и чиновниками в Кремле перед тем, как его наемники атаковали подконтрольную США военную базу в Сирии. Если это так, тогда это означает, что Пригожин получает разрешения в Москве на его коммерческие миссии, которые даже в России незаконны.

Некоторые случаи с российскими хакерами тоже могут служить примером для такого типа деятельности. В январе 2017 года нескольких хакеров, которые работали на ФСБ или были тесно связаны со службой, арестовали в Москве по подозрению в измене. Одним из них был Дмитрий Докучаев – известный "черный" хакер, которого заставили работать на российские спецслужбы. За это ему позволили продолжать обогащаться за счет киберпреступлений. В частности, его подозревают в хищении 500 миллионов учетных записей Yahoo!. За это его разыскивают в США.

Возможно, такие люди в понимании Путина могут быть полезными для государства. Они мотивированы богатством, которое государственные чиновники могут им даровать. Но их ошибки уничтожают всю пользу для режима.

Наемники Пригожина потерпели сокрушительное поражение 7 февраля в Сирии, поставив Кремль в неудобное положение. Российские чиновники начали открещиваться от погибших россиян. И это заметили в националистических кругах. Хакеры, корумпированные государственной защитой, могут зайти слишком далеко, о чем свидетельствуют обвинения в измене. А чемоданы с кокаином – точно не и публичная активность, которую российский МИД хотел бы выставлять на показ.

Бершидский напоминает, что дома России очень трудно отделить тайные дела полиции и служб разведки от их официальной работы. Но теперь такое совместительство становится заметным еще и на международном уровне. Частично это потому, что Путин привлек враждебное внимание к своей стране агрессивной политикой. И это серьезная проблема. Путин хочет казаться принципиальным соперником Запада, а не боссом преступной группировки. Если он не сможет сократить жажду служб безопасности, тогда он больше не сможет действительно управлять ситуацией, готовясь стать президентом РФ уже в четвертый раз.

Ранее российский философ Максим Горюнов заявил, что Россия сегодня живет по модели ассирийской империи в ощущении "осаженной крепости", и это нормально. Империю постоянно "осаждают" те, у кого она что-то отняла. Если империя перестала быть "осажденной крепостью", значит, она просто перестала быть.