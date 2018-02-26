Россия оказалась в состоянии осажденной крепости – эксперт

Россия сегодня живет по модели ассирийской империи в ощущении "осаженной крепости", и это нормально. Империю постоянно "осаждают" те, у кого она что-то отняла. Если империя перестала быть "осажденной крепостью", значит, она просто перестала быть. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский философ Максим Горюнов.

По мнению Горюнова, когда вы видите крупного российского чиновника, имейте ввиду: разница между ним и ассирийским вельможей при дворе ассирийского царя Тиглатпаласара Третьего не такая уж и большая.

"Во времена Тиглатпаласара и его сына, Саргона, и внука, Салманасара, захват территорий был очень прибыльным делом. Богатство в то время измерялось числом финиковых пальм, дойных коз и рабов с мотыгами. Сейчас пальмы и козы почти ничего не стоят, а рабов заменили комбайны. Если президент Литвы, Даля Грибаускайте, предложит литовцам напасть на Беларусь чтобы отнять у нее какое-нибудь картофельное поле и свиноводческую ферму, ее отправят к врачу", – отметил философ.

В то же время, по его словам, для людей, живущих в ХХІ веке, война за картофель и свинину – это дичь из учебника истории.

"Увы, Россия до сих пор живет по ассирийским правилам. "Возвращая" Крым, россияне радовались, что у них теперь есть пляжи. Мысль о том, что можно лежать на пляже, никого не покоряя, им в голову не пришла. Это образ мысли и чувств ассирийцев. Когда доблестный царь Саргон присоединил к Ассирии государство Урарту, его подданные были рады гранатовым рощам Урарту. В этом смысле, конечно, нет никакого "создания сознания". Россияне, как и ассирийцы, прекрасно понимают: если у кого-то что-то отнять, этот кто-то будет очень недоволен и постарается вернуть отнятое. Отнять и ждать возмездия – это стандартная ситуация для империи", – подчеркнул Горюнов.

Он также отметил, что никакого символизма и политического значения аннексии Крыма для Путина в нынешней компании нет.

"До Крыма Россия воевала с Грузией и приобрела территории, чему россияне, как ассирийцы, были несказанно рады. До того было Приднестровье. Вы поймите: Московия стала империей, присоединив в 1471 году Великий Новгород и в 1552 году – Казань. С Великим Новгородом и Казанью московиты поступили, как ассирийцы. В 721 году до н. э. доблестный царь Саргон захватил Самарию и переселил 27 280 знатных самаритян в Мидию, а на их место пригнал колонистов из Вавилона. Московиты, захватив Казань, разогнали местное население, а на их место принудительно переселили колонистов из Великого Новгорода. Дома новгородцев достались московитам, проявившим себя в захвате. Разница, как видите, нулевая. Так вот, возвращаясь к символизму: Россия живет по ассирийским правилам уже пять веков. Непрерывно живет. До сих пор продолжает жить. На данный момент в состав России входит двадцать две национальные республики. То, как Москва удерживает эти республики, мало чем отличается от ассирийских методов. Немного угроз, немного шантажа, немного подкупа, немного насилия. Как и пятьдесят, и сто, и триста лет назад", – резюмировал Горюнов.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня": "Россия и Путин живут по правилам древнего мира: интервью с философом Максимом Горюновым".

Напомним, президент России Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым на узком совещании с первыми лицами РФ в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев.