Кремль "переиграл" Чечню: "Газпром" не спишет 9 млрд долгов за газ

Генпрокуратура РФ признала необоснованным требование Грозного списать многомиллиардную задолженность перед "Газпромом"

Фото: Pixabay

Кремль "переиграл" Чечню: "Газпром" не спишет 9 млрд долгов за газ //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f5/ec6/5c46f5ec68ecb.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f5/ec6/5c46f5ec68ecb.jpg 2019-01-22T12:52:00+02:00 Россия Генпрокуратура РФ признала необоснованным требование Грозного списать многомиллиардную задолженность перед "Газпромом"

Генеральная прокуратура России отказалась признать законным решение районного суда чеченской столицы, Грозного, о списании горожанам задолженности за газ и встала на сторону "Газпрома".

В опубликованном 22 января решении Генпрокуратуры РФ такое решение назвали необоснованным, отказавшись считать истечение срока исковой давности по долгам достаточным аргументом для их списания.

"Генеральной прокуратурой РФ поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в суде апелляционной инстанции", – сообщили в российском ведомстве.

Ранее в "Газпроме" подтвердили, что суд обязал компанию списать более 9 млрд. рублей газовой задолженности, которая скопилась с 2007 года.

"Размер дебиторской задолженности населения Чеченской Республики, в отношении которой принято судебное решение, составляет 9,353 млрд рублей, период образования – с 01.01.2007 по 30.09.2015", – говорится в сообщении компании.

В прокуратуре Чечни такое требование объяснили социальной напряженностью, которую вызывают требования оплатить коммунальные долги. В свою очередь "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на это решение.

Кроме того, после решения чеченского суда ряд других регионов РФ также потребовал списать им задолженности за газ.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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