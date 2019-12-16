Кровотечения и рвота: в России город-миллионник накрыл ядовитый смог

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В одном из крупнейших российских городов, Челябинске, где пару лет назад произошел выброс радиации, случилось новое ЧП – населенный пункт накрыл едкий смог.

В челябинских группах в соцсетях жители уже третий день жалуются на жуткий запах в воздухе и резкое ухудшение самочувствия: две женщины рассказали о носовом кровотечении у своих детей, а другая горожанка – про кровавые сгустки из носа. Многие комментаторы сообщают о головной боли, насморке, рези в глазах, першении, отеке горла и тошноте вплоть до рвоты.

В дежурные службы города 15 декабря поступило около пяти десятков обращений и еще порядка 16 – в Министерство экологии Челябинской области, пишет 74.ru.

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"Люди жалуются на запах гари, жалуются на Коркинский угольный разрез в основном. То же самое и за городом", – заявил начальник управления просвещения Министерства экологии области Виталий Безруков.

Коркинский угольный разрез расположен около города Коркино, в 35 км от Челябинска, и считается самым глубоким в Евразии. Уголь на нем добывают открытым способом.

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15 и 16 декабря в Челябинске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий, а к разрезу было решено направить передвижную лабораторию для замеров.

Напомним, что в прошлом году в Армянске на севере оккупированного Россией Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, в результате чего появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев.

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