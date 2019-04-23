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Крушение МиГ-31 в России двухлетней давности: появились неожиданные подробности

Сегодня, 16:27

Эксперты пришли к выводу, что во время учений в Бурятии один истребитель сбил другой

Пара МиГ-31
Пара МиГ-31. Фото: Flickr

Российский истребитель МиГ-31, потерпевший крушение в Бурятии два года назад, был сбит другим таким же самолетом во время летно-тактических учений (ЛТН) из-за сбоя в системе распознавания "свой-чужой".

Такое заключение экспертов ОАО "Авиапром" было опубликовано в докладе, посвященном расследованию инцидента.

"Авария самолета МиГ-31 стала следствием упущения в деятельности должностных лиц при организации ЛТН (на ЛТН был применен способ поиска и уничтожения цели двумя самолетами МиГ-31, что не исключало их взаимного попадания в зону разрешенных запусков управляемых ракет Р-33)", – говорится в документе.

Стоит отметить, что Р-33 – ракеты класса "воздух-воздух", которые стоят на вооружении у МиГ-31. Одна из таких поразила истребитель после ошибки в системе правлением вооружением "Заслон" (С-800), которая определила его как чужой.

Напомним, что инцидент произошел в апреле 2017 года. В результате случившегося никто не пострадал – оба члена экипажа успели катапультироваться, после чего их эвакуировали.

Кроме того, другой МиГ-31 рухнул в прошлом году в Нижегородской области. Борт упал в лесном массиве около города Кулебяки, не вызвав разрушения на земле.

Мы также писали о крушении дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области ранее в этом году. В результате случившегося два члена экипажа из четырех погибли.

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Тег Россия, крушение, истребитель, авиакатастрофа, МиГ-31

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