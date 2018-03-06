Крушение российского Ан-26 в Сирии: появилась реакция военной прокуратуры РФ

Главная военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии, сообщили в пресс-службе ГВП.

"По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – сказал представитель ведомства во вторник.

Он отметил при этом, что "в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования".

Как сообщалось, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, сказали в министерстве. Там отметили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".

Ан-26 – военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета – 24 метра. Размах крыла – 29 метров. Масса с полной загрузкой – 24 тонны. Максимальная скорость самолета – 500 км/ч.

Двумя неделями ранее сообщалось, что в Сирии подбили самолет войск Асада. Члены группировки "Джейш аль-Ислам" сбили зенитным огнем L-39 ВВС Сирии.