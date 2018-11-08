Крушение вертолета в Твери: пилот погиб
Предварительной причиной случившегося называют техническую неисправность воздушного средства, из-за которой пилот принял решение экстренно снижаться
Член экипажа вертолета Ми-8 погиб при жесткой посадке в Тверской области, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник.
По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них – представитель заказчика.
Ранее сообщалось, что в Жарковском районе Тверской области России потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол". Вертолет направлялся из деревни Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области.
Предварительной причиной случившегося называют техническую неисправность воздушного средства, из-за которой пилот принял решение экстренно снижаться.
Инцидент произошел во время обследования газопровода "Транснефти". Представители российской компании подтвердили, что брали в аренду вертолет и обращались за услугами облета трассы.
Напомним. что 3 октября под российской Костромой произошло крушение вертолета, жертвами которого стали три человека.
Кроме того, 23 июня в Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот.
Также сообщалось о жесткой посадке частного вертолета "Газель 342" в Хабаровском крае России. В результате один из находившихся на борту людей скончался от сердечного приступа.