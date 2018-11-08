Крушение вертолета в Твери: пилот погиб

Член экипажа вертолета Ми-8 погиб при жесткой посадке в Тверской области, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник.

По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них – представитель заказчика.

Ранее сообщалось, что в Жарковском районе Тверской области России потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол". Вертолет направлялся из деревни Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области.

Предварительной причиной случившегося называют техническую неисправность воздушного средства, из-за которой пилот принял решение экстренно снижаться.

Инцидент произошел во время обследования газопровода "Транснефти". Представители российской компании подтвердили, что брали в аренду вертолет и обращались за услугами облета трассы.

Напомним. что 3 октября под российской Костромой произошло крушение вертолета, жертвами которого стали три человека.

Кроме того, 23 июня в Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот.

Также сообщалось о жесткой посадке частного вертолета "Газель 342" в Хабаровском крае России. В результате один из находившихся на борту людей скончался от сердечного приступа.