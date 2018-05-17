Кулаком, ногой, отверткой: в Москве парень до полусмерти избил пожилую женщину (видео 18+)

Сегодня, 20:55

Задержать душегуба помогла молодая женщина, на которую в тот же вечер напал хулиган.

фото из открытых источников
фото из открытых источников

На юге Москвы разыгралась кровавая драма – поздним вечером 25-летний парень от нечего делать избил 65-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала молодчик избивал пенсионерку кулаками, а когда повалил на землю – принялся добивать ногами. Но и этого ему оказалось мало, и он нанес несколько ударов своей жертве отверткой.

Несмотря на зверское избиение, бабушка Наталья Борисенко выжила, однако находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

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Пострадавшая женщина. Telegram-канал Mash

Нападавший мужчина – Владислав Бричкин – задержан и дает показания в полиции. Задержать его помогла молодая женщина, на которую в тот же вечер напал душегуб.

В отличие от бабушки, девушка смогла вырваться и забежать в торговый центр. Она подбежала к охранникам и вызвала полицию. Через час Влада задержали, пишет Mash.

Пострадавших могло быть больше — сейчас полицейские опрашивают еще нескольких девушек, на которых попытался напасть Бричкин. Им повезло — они смогли убежать.

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Telegram-канал Mash

Напомним, в январе 2018-го Москве потрясла другая громкая история: студент зверски убил подругу из-за неразделенной любви. В соцсетях парень детально описал убийство своей подруги, свои размышления о случившимся и причины, по которым решился на поступок.

А на днях в Питере толпа до смерти забила 32-летнего украинца. Подруга убитого рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Мужчины били украинца руками и ногами.
москва, убийство, нападение, женщина, хулиган
Источник:

"Сегодня"

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