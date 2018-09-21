Лавров рассказал, в каком Совете Европы Россия готова остаться

Сегодня, 21:20

Главной проблемой, уверены в Кремле, является "дискриминация членов Совета"

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова продолжать работу в составе Совета Европы только в том случае, если организация полностью искоренит дискриминацию стран-участниц. Об этом он заявил журналистам сегодня, в пятницу 21 сентября.

"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали. Имею в виду Совет Европы, в уставе которого записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права", – заявил он.

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"Никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован. В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше. Все остальное зависит от членов Совета Европы", – подчеркнул Лавров.

Напомним, в июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

В свою очередь Украина предложила неожиданное решение проблемы с демаршем россиян. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил с инициативой увеличить взносы для стран-участниц ПАСЕ, чтобы компенсировать финансовый дефицит.
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Источник:

ТАСС

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