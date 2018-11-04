Летевший из России в Китай Boeing сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота

Никто из пассажиров и экипажа в результате инцидента не пострадал

В России чартерный Boeing, который направлялся из Новосибирска в Санья (Китай), совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за трещины в кабине пилота, сообщили в экстренных службах РФ.

"Самолет авиакомпании NordStar выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", – сказал источник.

Boeing благополучно приземлился в Красноярске, никто не пострадал.

Не так давно подобная ситуация произошла в канадской провинции Квебек. Самолет авиакомпании Icelandair экстренно приземлился в аэропорту. Причиной посадки стала трещина на лобовом стекле, которую обнаружил экипаж.

Также мы писали, что самолет венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, который совершал рейс из Кутаиси (Грузия) в Варшаву, из-за угрозы взрыва аварийно сел в столице Румынии.

Также в Индии десятки пассажиров самолета пострадали из-за ошибки пилота.Сразу же после взлета в салоне настолько упало давление, что сработала автоматическая система выброса кислородных масок, и пилот был вынужден вернуть самолет в аэропорт.