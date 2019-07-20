Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Президент России Владимир Путин. Фото: AFP

Российский газовый монополист "Газпром" на днях заявил, что уже на 66,3% построил газопровод "Северный поток – 2". В Германии уверяют, что строительство газопровода, против которого выступает Украина, принесет пользу не только Берлину, но и Европе в целом. А вот заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль не теряет оптимизма и отмечает, что на "Северный поток – 2" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются.

О том, кто зарабатывает на строительстве газопровода, почему нет стратегии сохранения транзита газа через Украину, что будет вытеснять газ с европейского рынка, в интервью сайту "Сегодня" рассказал гендиректор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Михаил Корчемкин. Фото: facebook.com/mkorchemkin

- В конце 2019 года заканчивается срок действия газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом". Что может быть в случае, если нового контракта не будет?

- Из всего транзитного контракта выполняются, пожалуй, только статьи о качестве газа и ставке платы за транзит. В принципе, стороны могут подписать техническое соглашение и продолжить транзит с оплатой по старой формуле, которую "Нафтогаз Украины" сможет оспорить в суде. Продолжение транзита с контрактом или без, в первую очередь, зависит от доброй воли российской стороны.

- На ваш взгляд, зачем "Газпром" строит "Северный поток-2"?

- "Газпром" строит "Северный поток-2", чтобы лишить Украину транзитных доходов и обеспечить доходы друзьям президента Путина – основным подрядчикам российского монополиста. Доходы подрядчиков я бы поставил на первое место.

- Какой была бы разумная стратегия Украины для сбережения достаточного транзита газа после постройки "Северного потока-2"?

- Существование транзита не зависит от стратегии Украины. Никакая стратегия не даст подрядчикам возможность освоить более €30 млрд – столько стоят российские газопроводы, соединяющие Бованенковское месторождение с берегом Балтийского моря.

- Почему Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче?

- Из-за геологических и юридических особенностей затраты на добычу сланцевого газа в Европе оказались выше стоимости импортного газа.

- Может ли американский, австралийский, катарский и другой СПГ (сжиженный природный газ) потеснить трубопроводный газ в Европе?

- Баланс СПГ и трубопроводного газа зависит от соотношения цен как в Европе, так и на других рынках.

- Почему "Газпром" строит "Турецкий поток", зная про TANAP (Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе; строительство закончено в 2019 году) и ТАP (Трансадриатический газопровод, строящийся для транспортировки природного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу)?

- В свое время "Южный поток" позволил подрядчикам "Газпрома" освоить около €20 млрд на строительстве сухопутной российской части проекта. "Турецкий поток" – это проект, построенный назло. В этом году участок Трансбалканского газопровода на границе Болгарии и Турции загружен всего на 23%. Затраты на транспортировку газа по "Турецкому потоку" будут многократно выше, чем при транзите через Украину. При этом "Газпром" заключил с Турцией транзитный контракт по принципу ship-or-pay (плата не зависит от объёма прокачки).

- Какие тенденции будут влиять на цену газа в ближайшие 5-10 лет?

- Газ будет вытесняться возобновляемыми источниками энергии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Россия угрожает Украине новым газовым кризисом.

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