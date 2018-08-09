"Люди предпочитали поесть, чем курить кальян": владелец сети ресторанов, бежавший из России (видео)

Бизнесмен Вячеслав из Москвы уже девять месяцев живет с семьей в Литве

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV интервью с российский бизнесменом, который эмигрировал с семьей в Литву.

В описании к видео Сотник пишет, что причины эмиграции "путинской волны" кардинально отличаются от причин отъезда на Запад советских людей в 80-90 годы ХХ века. Яркий пример – история эмиграции московского бизнесмена Вячеслава, бросившего в России все и уехавшего в Литву вместе с семьей, чтобы начать все заново.

Бизнесмен Вячеслав из Москвы уже девять месяцев живет с семьей в Литве, в Вильнюсе. Мужчина рассказал по какой причине покинул Россию.

"Я в Москве занимался бизнесом – кальянные бары. У нас была сеть из 13 заведений. Были и другие интересные проекты. Но они были недееспособны в путинской России, потому что доход населения постоянно падал. Люди предпочитали поесть, чем курить кальян", – рассказывает парень.

По его словам, с 2014 по 2017 год его доход резко упал. Это и послужило причиной его эмиграции. Литву он выбрал в качестве страны для проживания из-за дешевых условий для эмигрантов. Здесь достаточно инвестировать порядка 50 тысяч евро в бизнес, между тем, в других странах эта сумма доходит до полумиллиона.

"Россиянам я бы посоветовал даже не задумывать на тему – уезжать или нет из страны. Оставаться в путинской России опасно. Сегодня у вас все может быть хорошо, а завтра к вам придут коллекторы или бандиты. Я никогда не ожидал, что акая ситуация произойдет с моей семьей. Фактически вещи надо было паковать еще в 2015 году. Мой отец инвестировал все в страну, и я повторил его шибку. Нужно было инвестировать в эмиграцию. В этом не было никого смысла. Там жизни уже не. Жизнь – здесь", – говорит Вячеслав.

Ранее мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Также Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".

Кроме того, журналист поинтересовался, хотят ли россияне просить Путина остаться на очередной президентский срок.