"Умирать я не собираюсь": российский оппозиционный журналист Сотник вывез семью в Европу

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник записал видеообращение, в котором рассказал об участившихся угрозах в свой адрес, послужившими причиной срочной эвакуации его семьи из России.

Сотник также заверил, что эти обстоятельства не повлияют на работу канала Sotnik-TV.

"На днях я получил письмо следующего содержания: "Если хотите жить, то до 16 марта вам необходимо покинуть территорию России. За два дня до выборов вас в стране быть не должно. Также предупредите своих слушателей, что у вас все хорошо и умирать вы не собираетесь. Потому что пойдет информация, что у вас случился кризис и вы решили свести счеты с жизнью. Для российских телеканалов уже готовы два сюжета про вас с разными вариантами развития событий: инсценировка вашего самоубийства или попадание в психиатрическую клинику", – процитировал письмо журналист и добавил, что с ним действительно все в порядке и умирать он не намерен.

Сотник заявил, что 6 марта с семьей покинул территорию России. "Мы выехали через Беларусь на машине и пересекли границу Литвы. Сегодня мы находимся вне зоны досягаемости российских спецслужб", – отметил он и добавил, что склонен верить тому, что чекисты если обещают, что убьют – то сдержат слово.

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Пользователи YouTube поддержали решение Сотника. Люди оставили массу комментариев под его видео-обращением.

"И правильно! Россия не то государство, ради которого стоит биться", "Надо уезжать из России пока не поздно", "Отрицательная селекция продолжается: 86% дебилов выдавливают из страны 14% здравомыслящих людей. Скоро их станет все 100% и РФ превратится в Северную Корею", "Добро пожаловать в Прибалтику", "Дядя Саша, мы с тобой!", "Правильное решение в этой ситуации. Сам в этом году уеду в Германию", "Правильно! Вы нам нужны живым и здоровым, а в России сейчас прав у людей нет (в т.ч. права на жизнь)", "Побег из дурдома – это круче побега из тюрьмы!", "Все больше и больше адекватных людей покидают Россию. Верней их выжимают отсюда", "Правильный выбор, потому что эти животные не отцепятся от вас, многие хорошие люди пострадали от этой власти. Вы будете полезней живым, чем мертвым, даже если вы будете вне этой территории. Да и чего ловить в этой помойке", "Сашенька, Вы талантливый и честный человек, настоящий патриот. Вы нужны России!", "Ждем вас в Украине. Нам такие граждане нужны", "Современная Россия – гнилая страна. Спасать ее можно только находясь за ее пределами", – пишут пользователи.

Напомним, журналист Александр Сотник активно и открыто выступает против кремлевской политики и президента РФ Владимира Путина. Он также известен тем, что делает уличные опросы жителей столицы России на различные темы и публикует их ответы на своем канале в Youtube.

Ранее мы писали, что Сотник, который ранее поинтересовался у москвичей, "на кого бы они пожаловались Путину", поинтересовался у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Отметим, Саша Сотник уже покидал Россию в 2016 году в связи с угрозой для его жизни. "Это не эмиграция. Это вынужденная эвакуация на какое-то время. К большому сожалению, количество угроз переросло в качество. Незнакомый абонент с не определившимся номером, доброжелатель, позвонил мне и сообщил, что они готовы потерпеть меня еще до октября-месяца, после чего принято решение перевести меня в "овощной отдел", – заявил тогда журналист.

Он отметил, что к сожалению, вынужден на какое-то время покинуть Россию. "Я поехал в Грузию. Я буду какое-то время жить там. Канал SotnikTV продолжит свою работу. Более того, у меня наконец появится время для того, чтобы делать регулярную аналитическую программу", – заявил Сотник и добавил, что надеется, что его вынужденное отсутствие не продлится долго.

Также он объяснил, что не переехал в Украину по причине законов этой страны. "Я не поехал в Украину не потому, что я не уважаю эту страну и не потому, что меня не зовут. Просто, в отличие от украинских законов, грузинские законы позволяют мне, не прося политического убежища, не отказываясь от российского гражданства, находиться здесь 360 дней в году. Поэтому я остановился на Грузии", – пояснил он. "А Украине – большой привет. Это страна, которую я очень люблю и которую я как поддерживал, так и буду поддерживать", – подчеркнул Сотник.