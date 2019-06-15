Массовая сельская драка в России, задержаны более 170 человек: что произошло

В результате драки есть погибший и раненые, дело переквалифицировали в покушение на убийство

фото: penzavzglyad.ru.

Полиция Пензенской области России, расследуя факт гибели 31-летнего мужчины и нанесения тяжелых травм еще четверым людям, задержала 174 человека, которые участвовали в массовой драке в селе Чемодановка. По данным следствия, драка произошла вечером 13 июня между местными жителями села, сообщает СК России.

По информации местных СМИ, группа местных жителей попыталась напасть на девушку. Другие вышли на ее защиту, произошла драка, в которой участвовало около десятка людей. Но вскоре жители села Чемодановка собрались у Дома культуры, чтобы разобраться в причинах и последствиях массовой драки. В результате вспыхнул новый конфликт. По словам очевидцев, в нем уже участвовали около 200 человек с вилами, лопатами, топорами.

В ходе драки серьезно пострадало пятеро человек, двое из которых были госпитализированы, еще трое получили различные телесные повреждения. Вскоре один из травмированных скончался.

"Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего. С этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица", – сообщается на сайте СК РФ.

Изначально уголовное дело было возбуждено по факту хулиганства и нарушения общественного порядка, но после смерти одного из пострадавших уголовное дело переквалифицировали.

Напомним, в Харькове на рынке "Барабашово" произошла массовая драка, когда 50 человек зашли на территорию рынка, чтобы выяснить с предпринимателями спор имущественного характера.

В результате конфликта пострадали восемь человек , в числе которых журналист местного телеканала.

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