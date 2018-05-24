Массовое убийство в Якутии: появились новые подробности

Сегодня, 13:47

перед тем как совершить преступление, стрелок позвонил родственнице

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Якутии перед началом стрельбы, Александр Новиков, застреливший пятерых человек, в том числе – ребенка, позвонил своей родственнице. Он сообщил ей, что поссорился с соседями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 

Соседи Александра Новикова сильно пили и часто конфликтовали с ним. Утром перед убийством они снова поссорились с ним – пришли к нему домой, стали просить денег в долг на новую порцию выпивки. После того как стрелок им отказал, они стали ему угрожать. 

Через час мужчина снова позвонил своей сестре и сказал, что уладил ссору с соседями, после этого он попрощался с родственницей и сообщил, что сейчас застрелится. 

Напомним, ранее массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".

Также в РФ четверо мужчин выпивали в квартире жилого дома. Между ними возник конфликт, в ходе которого двое 21-летних подозреваемых нанесли мужчине 1986 года рождения и молодому человеку 1999 года рождения многочисленные ножевые ранения. Они оба скончались на месте.
Россия, убийство, ружье, Массовое убийство

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