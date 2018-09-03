Микроавтобус раскрошило на части: появилось видео масштабного ДТП в России

Сегодня, 17:09

Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, хотя особой необходимости для этого не было

В России произошло ДТП. Фото: Facebook
В России произошло ДТП. Фото: Facebook

Очевидцы жуткого ДТП, произошедшего под Самарой в Исаклинском районе 1 сентября, выложили видео момента аварии, в которой погибли двое взрослых и трое детей.

Авария попала в кадр видеорегистратора автомобиля, который ехал следом за микроавтобусом Toyota Lite. В нем находилось шесть человек: водитель и пятеро пассажиров.

На видео видно, что водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. Причем, судя по видео, особой необходимости для этого не было: перед микроавтобусом не было транспорта, который нужно было бы обогнать.

"Наверное, уснул или отвлекся и не успел съехать со встречной полосы", – предполагают пользователи соцсетей.

В результате на встречной полосе Toyota столкнулась с фурой. От удара микроавтобус буквально раскрошило на части, не оставив никакого шанса на спасение пассажирам. А затем произошло столкновение с еще одной Toyota и Mitsubishi.

Погибли двое взрослых: мужчина 1966 года рождения, женщина 1963 года рождения, мальчик 2004 года рождения и две девочки — 2004 и 2011 годов рождения.

По факту аварии возбудили уголовное дело.

Напомним, на днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.
Россия, ДТП, видео, жертвы, микроавтобус
Источник:

63.RU

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