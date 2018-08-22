Аваков: На дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что нардепы ужесточат наказание для водителей за нарушение правил дорожного движения, так как на дорогах гибнет слишком много людей. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, главная проблема – это езда в нетрезвом состоянии. Глава МВД подчеркнул, что в парламенте есть инициативы, как решить этот вопрос.

"В парламенте сейчас находится ряд законопроектов, которые предусматривают более суровое наказание, нежели сейчас. Мы внесли все предложения по внедрению видеофиксации в полной мере. Это теперь вопрос парламента – принять тот законопроект, который позволит нам резко ужесточить отношение к пьяным за рулем и к лихачам. На дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне, уже сам этот факт требует внимания. Но когда вопрос выносится в зал (Верховной Рады. – Ред.), то не хватает голосов", – сказал глава МВД.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.