Молния ударила в запущенную из России ракету "Союз"

Удар молнии пришелся сразу во время отрыва ракеты от стартового стола

Фото ТАСС.

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк в РФ. Об этом сообщил в понедельник, 27 мая, начальник космодрома Плесецк, российский генерал-майор Николай Нестечук.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", – сказал начальник космодрома.

Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 9:23 с российского космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ приняли спутник на управление.

Как мы писали ранее, тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX. Ранее запуск Falcon 9 неоднократно откладывался.

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