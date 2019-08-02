Мор пчел: гибель насекомых затронула 30 регионов России

В России в 30 регионах погибли пчелы.
Об этом заявил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
По его словам, в некоторых регионах погибло от 5% до 30% пчелосемьей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал. Окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.
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Согласно его оценке, в России насчитывается около 5 млн пчелосемьей, из них 97% пчел – в частном секторе.
Причина массовой гибели пчел могло стать неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов.
Кроме того, проблему спровоцировало и резкое увеличение посевов рапса, а также борьба с борщевиком, который уничтожают с помощью гербицидов.
Напомним, что ранее Украина покинула тройку мировых экспортеров меда.
При этом проблемы с химикатами и пчелами есть не только в Украине и России. Так, ученые заявили о возможном вымирании всей популяции пчел на Земле. Такие прогнозы дали исследователи из ФАО и программы ООН по защите окружающей среды.
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