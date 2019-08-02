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Мор пчел: гибель насекомых затронула 30 регионов России

Сегодня, 02:41

Причина массовой гибели пчел могло стать неграмотное использование ядохимикатов

/ Фото: pexels.com

Мор пчел: гибель насекомых затронула 30 регионов России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8B Россия Причина массовой гибели пчел могло стать неграмотное использование ядохимикатов

В России в 30 регионах погибли пчелы.

Об этом заявил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

По его словам, в некоторых регионах погибло от 5% до 30% пчелосемьей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал. Окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.

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Согласно его оценке, в России насчитывается около 5 млн пчелосемьей, из них 97% пчел – в частном секторе.

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Причина массовой гибели пчел могло стать неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов.

Кроме того, проблему спровоцировало и резкое увеличение посевов рапса, а также борьба с борщевиком, который уничтожают с помощью гербицидов.

Напомним, что ранее Украина покинула тройку мировых экспортеров меда

При этом проблемы с химикатами и пчелами есть не только в Украине и России. Так, ученые заявили о возможном вымирании всей популяции пчел на Земле. Такие прогнозы дали исследователи из ФАО и программы ООН по защите окружающей среды.

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пчелы

Источник: Интерфакс

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