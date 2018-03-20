Москвичи: Царя не выбирают

Российский независимый журналист и видеоблогер Саша Сотник, который ранее поинтересовался у москвичей, "на кого бы они пожаловались Путину", опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV новый опрос среди россиян, который провел журналист Андрей Миронов.

"Царя не выбирают", – ответили москвичи на вопрос: Рады ли они победе Владимира Путина в прошедших президентских выборах? Что принесут очередные 6 лет правления, неизвестно, страшно представить, но все идет к лучшему", – говорится в описании видео.

Накануне известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник записал видеообращение, в котором рассказал об участившихся угрозах в свой адрес, послужившими причиной срочной эвакуации его семьи из России.

Ранее мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Также Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".

Кроме того, журналист поинтересовался, хотят ли россияне просить Путина остаться на очередной президентский срок.