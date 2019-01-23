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Главная   Мировые новости   Россия

Москвичка избили таксиста и угнала его автомобиль

Сегодня, 06:14

Девушке грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет

Фото: Pixabay
Москвичка избили таксиста и угнала его автомобиль //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7ca/cdb/5c47cacdb1e44.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7ca/cdb/5c47cacdb1e44.jpg Россия Девушке грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет

В центре Москвы 27-летняя девушка избила водителя такси и угнала его машину. Как сообщается на сайте столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в Оружейном переулке.

"Неизвестная подошла к остановившемуся автомобилю такси марки "Hyundai" под управлением 52-летнего москвича, – рассказали в полиции. – В ходе возникшего конфликта из-за стоимости проезда злоумышленница избила водителя, а затем уехала на его машине с места происшествия".

По данным ведомства, с травмами различной степени тяжести водитель такси был госпитализирован.

"Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план "Перехват", – сообщили правоохранители. – В результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на Ленинградском шоссе автоинспекторы обнаружили угнанный автомобиль. Вскоре оперативники задержали подозреваемую, которая проживала по данному адресу".

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".  Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее мы писали, что москвич украл 235 тележек из супермаркета. Полученными денежными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

Напомним, "одержимый дьяволом" таксист свалил на Uber вину в убийстве шести человек. Сотрудник такси-сервиса утверждает, что, расстреливая прохожих в США, он был одержим.

Также сообщалось, что любовники вызвали такси, за рулем которого оказался обманутый муж. Колумбийка скрывала свой роман с любовником более года.

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