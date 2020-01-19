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На берлинской конференции потеряли Путина: видео курьеза

19 января, 17:06

Российский президент заставил два десятка мировых лидеров ждать его

Российский президент Владимир Путин опять привлек к себе внимание своей непунктуальностью на международном мероприятии.

На этот раз известный своей любовью к опозданиям хозяин Кремля "отличился" в Берлине, заставив себя ждать перед церемонией фотографирования участников конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

Видео инцидента, который произошел в немецкой столице 19 января, на своей странице в Twitter выложил кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

В комментариях к записи такую выходку Путина не оценили, но нашли ей оригинальное объяснение – комментаторы допускают, что президент задержался в уборной.

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Напомним, в прошлом году во время визита в Италию Владимир Путин наведался и к Папе Римскому в Ватикан. Но и тут он не изменил своей традиции – заставил понтифика ждать дольше часа.

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А в 2018 году президент РФ Владимир Путин значительно опоздал к назначенному времени встречи с президентом США Дональдом Трампом. Впрочем американский лидер его в этом переплюнул и приехал еще позже – Путин опоздал на встречу в Хельсинки на 40 минут, при этом Трамп приехал еще через 20 минут.

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Россия Ливия курьез опоздание Владимир Путин

Источник: Сегодня

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