На церемонии "Оскар-2018" ведущий "потроллил" Путина

Шутка была произнесена на вручении статуэтки фильму о допинговом скандале в РФ

Во время вручения "Оскара" фильму "Икар", как лучшая документальная работа, вспомнили и о президенте России Владимире Путина, передает Lenta.ru.

Ведущий церемонии "Оскар-2018" Джимми Киммел, когда вручал награду за фильм "Икар", сыронизировал относительно вмешательства России в выборы.

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"По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался", — сказал комик.

Отметим, что суть это шутки заключается в том, что фильм рассказывает о государственной системе поддержки допинга в России со слов информатора WADA Григория Родченкова. Как известно из-за крупного допинг-скандала с участием российских спортсменов в 2017 году, флаг России запретили на Олимпиаде-2018, а также отстранили множество спортсменов.

Также напомним, что американские правоохранительные органы и спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Американцы считают, что среди прочего было оказано влияние на избирательный процесс с помощью российских хакеров, который распространяли пропагандистские сообщения в соцсетях. В свою очередь Владимир Путин недавно призвал США дать России материалы, которые доказывают обвинения американской стороны.