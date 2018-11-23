На строительстве дачи Путина украли миллиарды: в Кремле разгорается новый скандал

Песков подтвердил, что в деле о хищении 1,5 млрд рублей на строительных работах в "Ново-Огарево" были задержаны и осуждены люди

В администрации президента России подтверждают информацию об арестах в ходе расследования колоссальных хищений средств из казны при строительстве государственных объектов.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что принадлежавшая миллиардеру Дмитрию Михальченко компании "БалтСтрой" не менее десяти лет воровала деньги на 17 строительных объектах, среди которых Большой Кремлевский дворец, Московская консерватория, театр "Современник" и резиденция президента РФ "Ново-Огарево".

В ходе допросов свидетелей оказалось, что, завышая цены за работы и материалы и получая от субподрядчиков до половины стоимости контракта в виде "откатов", только при строительстве последнего объекта, руководство компании обогатилось на 1,5 мрлд рублей.

В качестве подозреваемых по делу о растрате проходят руководитель компании "Атэкс" Андрей Каминов, офицеры Федеральной службы охраны Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец "БалтСтроя" Дмитрий Михальченко и гендиректор компании Дмитрий Сергеев.

"Могу сказать, что действительно были задержания и осужденные по этому вопросу. Вот и все, больше сказать мне нечего", – сказал по этому поводу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовав обращаться за комментариями в правоохранительные органы.

Напомним, несколько лет назад Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал данные о дворце Владимира Путина на побережье Черного моря.

Кроме того, в этом году Фонд выяснил, что с прошлого года поставщиком продуктов питания для Росгвардии является компания приближенных к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву людей, а закупочные цены при этом увеличились вдвое или даже втрое.