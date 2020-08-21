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Находящемуся в коме Навальному провели МРТ: что обнаружили врачи

21 августа, 13:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Медики публикуют все новые и новые анализы госпитализированного политика

Причиной резкого ухудшения здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который вторые сутки находится в коме, может быть нарушение обмена веществ.

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Об этом, как пишет NGS55.ru, заявил главврач больницы в Омске, где находится оппозиционер, Александр Мураховский.

"Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", – сказал он.

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Мураховский допускает, что к потере сознания Навальным привело резкое снижение уровня сахара в крови. Сейчас, по его словам, врачи делают все, чтобы вывести его из комы.

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Кроме того, Навальному провели еще одно МРТ, на этот раз – грудной клетки. Согласно медицинской выписке, которая оказалась в распоряжении Telegram-канала Mash, особых отклонений от нормы у мужчины не выявили.

"Структурных изменений органов грудной клетки не выявлено", – говорится в документе.

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Врачи нашли лишь небольшие гемангиомы в печени политика.

Фото: Mash

Фото: Mash

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

Тем временем, терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивает на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции. Однако омские врачи отказываются выпускать пациента за границу, утверждая, что перелет может усугубить его состояние.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление медики МРТ оппозиционер Алексей Навальный
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