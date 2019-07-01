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Наводнение в России: более сотни человек – в больницах, есть погибшие

1 июля, 12:17

Непогода отступает – уровень воды в некоторых реках падает, а из 28 населенных пунктов вода уже ушла полностью

Фото: МЧС РФ/REUTERS
Фото: МЧС РФ/REUTERS.

В результате наводнения, которое обрушилась на Иркутскую область России на прошлой неделе, погибли не менее семи человек.

Как сообщают российские СМИ, еще 153 человек, в том числе 35 детей, оказались в больницах, а девять были объявлены пропавшими без вести – их поиски продолжаются.

Подтопления наблюдались в шести районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.

Однако 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

На данный момент остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 296 домов, в которых проживает 9 809 человек. Под водой оказалась и федеральная трасса Р-255.

С 27 июня в области действует режим ЧС.

Напомним, что на прошлой неделе на Ульяновскую область РФ обрушился мощный ураган, а после сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Так, в Ульяновске местами воды было по колено. Властям пришлось остановить общественный транспорт.


Кроме того, из-за оттепели этой весной все дороги в расположенном за Уралом Новом Уренгое залило водой. Таяние снега привело к тому, что в каждом дворе появилось свое озеро, а на школьных площадках – целые моря.

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Тег Россия, наводнение, паводок, непогода, Сибирь, иркутск

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Интерфакс

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