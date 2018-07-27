Назад в 90-е: В России расстреляли отсидевшего авторитета

Российские правоохранительные органы расследуют убийство криминального авторитета Александра Жестокова. Бывшего лидера одной из местных группировок застрелили в ночь на 27 июля в одном из баров города Новокузнецк, где он праздновал освобождение из колонии.

Как видно на видео NK-TV, снятых камерой наблюдения, инцидент произошел в разгар праздника – когда Жестоков общался с друзьями, в заведение зашел мужчина в капюшоне и очках и совершил несколько выстрелов ему в спину, после чего покинул заведение.

Из-за начавшейся паники и неразберихи никто не бросился ловить киллера, а сам авторитет скончался на месте.

Прибывшие на место следователи обнаружили гильзы от пистолета Макарова. Российское телевидение, ссылаясь на Следственный комитет РФ, сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется расследование.

Ранее, как сообщалось, в марте сотрудники пограничной службы Украины задержали преступника, хорошо известного в криминальной среде по прозвищу Сумбат Тбилисский.

Кроме того, напомним, из Украины выдворили и запретили на три года въезд российскому криминальному авторитету "Хасану".

Отметим, что та же судьба постигла и его "коллегу" – СБУ депортировала из страны гражданина Молдовы, который планировал создать ОПГ.