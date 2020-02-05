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Не дали "изгнать Путина": якутский шаман пожаловался в Европейский суд

5 февраля, 17:08

Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда он и двое его сторонников были незаконно задержаны

Фото российских СМИ

Фото российских СМИ

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники Габышева – Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

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Напомним, Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".

3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву. Однако 10 декабря он и двое его сторонников были вновь задержаны.

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Россия шаманы еспч

Источник: Интерфакс

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