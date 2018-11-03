Не русофобия, а брезгливая усталость: журналист объяснил отношение Запада к России

Сегодня, 04:30

Ни ужаса, ни интереса Россия сейчас не вызывает, говорит Александр Невзоров

Фото: AFP
Фото: AFP

То, что в Кремле считают проявлениями "русофобии" Запада, на самом деле вызвано не стремлением избегать упоминания об РФ, а чувством брезгливости и усталости от России.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Есть масса удивительного, прекрасного информационного товара, который вообще никого не интересует. Причем нет никаких табу. Никто не боится, никто не избегает. Нет какого-то всемирного, вселенского заговора избегания тем о России", – говорит эксперт по вопросам СМИ.

"Нет никакой русофобии, поймите. Отношение другое. Это примерно, как не хочется отвечать на звонок нищих, глупых и вечно несчастных родственников, которые вечно расскажут какую-нибудь гадость на себя, будут жаловаться, все обвинять долго, у которых все всегда не получается. С ними не хочется общаться. Они звонят – и ты прячешь телефон в микроволновку на всякий случай. И вот такое же примерно отношение. Ракет они не боятся наших, потому что они к ним относятся как к таким ассагаям зулусов, от которых можно отмахнуться любой тряпкой. То есть ни ужаса, ни интереса Россия, к сожалению, сейчас не вызывает, и в этом, действительно, нету никакой русофобии. Вот есть эта брезгливая усталость, скажем так", – резюмировал журналист.

Напомним, ранее Невзоров выразил сомнение: надо ли бояться страны, где трехлетних детей одевают в форму сталинской армии, и напомнил, что малышей возят на парады в гробиках в форме танков.

Также напомним, что Невзоров резко отозвался о российском государстве, назвал его могущественным и опасным жуликом, заявив, что нельзя иметь дела с Госдумой, Совфедом и всеми госслужбами.

 
Россия, невзоров, заговор, русофобия

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