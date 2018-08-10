Невзоров: Надо ли бояться страны, где трехлетних детей одевают в форму сталинской армии?

Сегодня, 04:30

Малышей возят на парады в гробиках в форме танков, говорит российский журналист

Фото: anton-afanasev.livejournal.com
Фото: anton-afanasev.livejournal.com

Несмотря на бряцание оружием, истерическое празднование победы в т.наз. "Великой Отечественной войне", парады на Красной площади в Москве и вопли "Можем повторить" с угрозами дойти до Берлина, западный мир не должен бояться России.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Они (власти России. – Ред.) долго добивались, чтобы их боялись. И вопрос к тому же самому (министру обороны Великобритании Гэвину. – Ред.) Уильямсону будет звучать наивно: "А вы чего боитесь?" А вообще, надо ли бояться страны, в которой трехлетних детей одевают в форму солдат сталинской армии, возят их в гробиках в форме танков на какие-то парады; прославляется защита самого чудовищного режима, который существовал в мире, то есть сталинского и его охранение, которое стоило 47 миллионов жизней, и где писатели открыто бредят ракетами, способными испепелить весь мир, как это делает Проханов, где бродят Милонов, Поклонская, где публикуются фотки блокады с надписью "Можем повторить" или там штабеля трупов на Невском пятачке?", – говорит журналист.

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Фото: anton-afanasev.livejournal.com

"И сколько было потрачено усилий, чтобы этот страх внушить миру. Это получилось. Надо сказать, что это единственное, что получилось. Но теперь почему-то иногда российская власть обижается, что она этот страх внушила. Они всех пугали, а теперь, когда увидели, что санитары со смирительными рубашками приближаются, они почему-то тревожатся и тревожно сообщают, что кольцо санитаров сжимается", – иронизирует Невзоров.

"Непонятно вообще во имя чего это происходит, и какую великую тайну хранит Россия от всего мира, в чем заключается эта сакральность, которой нельзя поделиться со всем остальным человечеством, из-за чего всё противостояние. Возможно, это некий стратегический секрет, как в XXI веке можно иметь 30 миллионов уличных очковых сортиров. Может быть, это секрет пыток в тюрьмах. Но понятно, что подлая Европа хочет овладеть какой-то из этих скреп и ею, возможно, пользоваться, а Россия ее пытается сохранить и никому не рассказать. Это единственные секреты наши, которые я знаю, и это единственное объяснение конфронтации. Ну, может быть, еще секрет утопления такс", – добавил публицист.

Напомним, ранее сообщалось, что Невзоров поиздевался над главой российского правительства Дмитрием Медведевым: Мечта сбылась, кольцо врагов сомкнулось.

Также напомним, что Невзоров резко отозвался о российском государстве, назвав его могущественным и опасным жуликом. По его мнению, нельзя иметь дела с Госдумой, Совфедом и всеми госслужбами.
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