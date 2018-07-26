Не туда стали: Путин с другими президентами оконфузился на саммите БРИКС (видео)

В Южно-Африканской Республике проходит саммит БРИКС с участием лидеров пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и самой ЮАР.

Во время совместного фото президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов

"Не так встали. На саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно", – написал журналист кремлевского пула в Twitter Дмитрий Смирнов.

После того повторной расстановки они снова встали не под своими флагами.

Отметим, российский лидер уже не раз попадался на комичных ситуациях. Так, в начале июня у Путина случился казус с ребенком. На вручении орденов "Родительская слава" в Кремле президенту РФ Владимиру Путину помешал выступить плач ребенка на весь зал.

В апреле соцсети высмеяли Путина, который не смог прочесть собственные записи. Пользователи сети даже предположили, что это был двойник российского президента, о которых уже давно ходят слухи.

В 2015 году Путин решил объяснить ребенку необходимость снижения курса рубля. 11-летний мальчик спросил у президента РФ, означает ли падение рубля то, что "все так плохо" для российской экономики.