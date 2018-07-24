Авиакатастрофа под Москвой: есть погибшие

Одним из них оказался чемпион мира по аэроакробатике

Легкомоторный самолёт Zlin-326 рухнул около деревни Дракино Серпуховского района Подмосковья. По данным СМИ, в результате крушения погибло два человека. Об этом пишет Life.ru

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Как выяснилось позже, жертвами трагедии стали двое. Одним из них оказался чемпион мира по аэроакробатике Игорь Турик.

Напомним, в середине мая в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета. Как сообщили очевидцы, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana Airlines нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Также недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета, пишет CBS News.

На кадрах также видно, как самолет довольно низко летел над домами и деревьями. Слышны крики испуганных пассажиров. После этого самолет ударился об землю, но запись видео продолжилась. В кадре появился задымленный салон лайнера и послышались стоны раненых пассажиров.