Неизвестный обстрелял полицейских у здания МИД России в Москве

Сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен, а потом — умер в больнице

Неизвестный напал на сотрудников полиции в центре Москвы, один полицейский ранен. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В 20:00 мск (одинаковое время с Киевом — ред.) по адресу переулок Сивцев Вражек дом 43 неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение", — сказал собеседник.

По его словам, сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен, а потом — умер в больнице.

"В настоящее время пострадавшему сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", — добавил собеседник.

Сейчас сотрудники полиции и люди в штатском осматривают с фонарями припаркованные машины. На месте также работают следователи Следственного комитета и эксперты-криминалисты ГУ МВД.

Очевидцы рассказали корреспонденту, что слышали несколько выстрелов. "Я находился в доме 43, услышал три хлопка. Позже я понял, что это полицейские перестреливаются с напавшим на них мужчиной", — сказал один из очевидцев.

Другой очевидец рассказал, что он ехал на машине по Сивцеву Вражеку. "Я услышал два выстрела. Потом увидел лежащего на асфальте в мужчину в штатском", — добавил он.

Напомним, в Мексике обстреляли перевозивший деньги конвой, ранены трое полицейских.

Напомним, 22 октября 2017 года около 12:00 сотрудники патрульной полиции Харькова попали под обстрел в ответ на просьбу предъявить документы. Пытаясь убежать, неизвестный произвел три выстрела в полицейских, а те в ответ, сделав предупредительный выстрел в воздух, выстрелили в сторону беглеца. Раненого тогда задержали и доставили в больницу.

Позже оказалось, что стрельбу открыл 31-летний житель Луганской области, безработный, который уже был судим за разбой и незаконное обращение с оружием.