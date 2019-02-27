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Нелепое ДТП в России: два БТР смяли сразу четыре машины

Сегодня, 16:00

Очевидцы утверждают, что авария произошла по вине российских военных

Фото: vk.com/avtokadr_46
Фото: vk.com/avtokadr_46.
Нелепое ДТП в России: два БТР смяли сразу четыре машины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/697/e25/5c7697e256546.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/697/e25/5c7697e256546.jpg Россия Очевидцы утверждают, что авария произошла по вине российских военных

В России начали проверку дорожной аварии, которая произошла в центре города Курск с участием двух военных бронетранспортеров.

Как видно на опубликованных кадрах с места ДТП, два БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей чести, парализовав дорожное движение.

"ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации", – сообщили по этому поводу командование Курского военного гарнизона.

В результате были повреждены четыре легковых автомобиля, но о пострадавших не сообщается.

Очевидцы утверждают, что авария произошла по вине российских военных.

"Впереди ехал БТР. Неожиданно он начал сдавать назад, но время для маневров было уже упущено. Несмотря на сигналы, он сдавал и сдавал назад. В итоге он смял нашу машину и таким образом смял еще и несколько следующих", – утверждает владелец одного из поврежденных авто.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Мы также писали о другой аварии с российскими военными - во время следования колонны боевой техники в республике Абхазия российский бронетранспортер с солдатами упал в обрыв.

Кроме того сообщалось о крупной железнодорожной аварии в Омской области РФ, где перевернулись более 20 грузовых вагонов военного эшелона, среди которых были БМП и пять цистерн с мазутом.

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Тег Россия, авария, ДТП, курск, бронетранспортер, дорожное происшествие, армия России

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Источник:

Интерфакс

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