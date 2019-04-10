Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

"Непобедимые" снова облажались: появилось видео, как военные РФ утопили танк

Сегодня, 05:17

Военные страны-агрессора пытались переправить боевую машину на противоположный берег, но что-то пошло не так

Фото: Минобороны РФ
"Непобедимые" снова облажались: появилось видео, как военные РФ утопили танк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b53/a64/5cab53a64ab68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b53/a64/5cab53a64ab68.jpg Россия Военные страны-агрессора пытались переправить боевую машину на противоположный берег, но что-то пошло не так

Похоже танки в России годятся только для туалета. Российские военные теряют технику даже вне боевых действий: тренировки танкистов закончились тем, что танк оказался в реке. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Так, во время выполнения элемента военной подготовки по форсированию реки, танк грузился на понтон для переправы на противоположный берег, но что-то пошло не тау и машина продолжила двигаться и съехала в реку.

"Непобедимая и легендарная" (российская армия) в лучших традициях РФ. Что там мечтал преждевременно "дембельнувшийся" Захарченко о Ла-Манше? Это надо видеть", – потроллил российских военных в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.


Отметим, что купание танков в водоемах для военных РФ далеко не редкость. Так, в 2017 году российские военные утопили танк на учениях в Беларуси. Появилась информация, что якобы российские солдаты регулярно уезжали в "самоволку" с полигона на боевой технике и дошло до казуса.

Подобные проблемы неоднократно были и у врага на востоке Украины. Мы сообщали, как в 2016 году на Донбассе боевики утопили танк. Боевая машина утонула в маловодной реке: левая часть корпуса тяжелой техники практически полностью скрылась под водой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, река, танк, российские военные

Вы сейчас просматриваете новость " "Непобедимые" снова облажались: появилось видео, как военные РФ утопили танк". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лимузин для Путина": сеть "взорвал" туалет в танке "Армата"

10 марта, 05:17

Россияне отмечают, что танк лучше обустроен, чем сотни школ в России, в которых нет нормального туалета

Новая оптика и защита: в Украине для ВСУ модернизировали танк Т-80

1 марта, 10:46

Теперь танкисты смогут обнаруживать и уничтожать противника в любое время суток, а защита стала еще крепче

ВСУ подбили танк и блиндаж боевиков: появилось видео удара

22 февраля, 11:47

На позиции противника находились три танка Т-72 в нарушение Минских соглашений, за что боевики были наказаны

Тепловизор, новая система наведения и защита: как изменили основной танк ВСУ

11 февраля, 11:00

Модернизацию прошли более ста боевых машин – этого достаточно для перевооружения танковой бригады

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

"Скажи мне в лицо, крыса". Конфликт Савича с тренером "Атлетико"

Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото семьи

Обнародован размер минимальной пенсии в 2019 году

Неочевидные вещи, которые нравятся мужчинам в женщинах

Зважені та щасливі-8: финалисты шоу после проекта стали парой

6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой