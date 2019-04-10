"Непобедимые" снова облажались: появилось видео, как военные РФ утопили танк
Военные страны-агрессора пытались переправить боевую машину на противоположный берег, но что-то пошло не так
Похоже танки в России годятся только для туалета. Российские военные теряют технику даже вне боевых действий: тренировки танкистов закончились тем, что танк оказался в реке. Соответствующее видео было опубликовано в сети.
Так, во время выполнения элемента военной подготовки по форсированию реки, танк грузился на понтон для переправы на противоположный берег, но что-то пошло не тау и машина продолжила двигаться и съехала в реку.
"Непобедимая и легендарная" (российская армия) в лучших традициях РФ. Что там мечтал преждевременно "дембельнувшийся" Захарченко о Ла-Манше? Это надо видеть", – потроллил российских военных в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
Отметим, что купание танков в водоемах для военных РФ далеко не редкость. Так, в 2017 году российские военные утопили танк на учениях в Беларуси. Появилась информация, что якобы российские солдаты регулярно уезжали в "самоволку" с полигона на боевой технике и дошло до казуса.
Подобные проблемы неоднократно были и у врага на востоке Украины. Мы сообщали, как в 2016 году на Донбассе боевики утопили танк. Боевая машина утонула в маловодной реке: левая часть корпуса тяжелой техники практически полностью скрылась под водой.
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