Ни дорог, ни школ, ни медицины: как живет российская глубинка

В среднем, каждый день в России вымирает одно село

Автобусы не ходят, почты нет, а медпункт, магазины и школы – закрыты: чем дальше от Москвы, тем больше таких поселков встречают корреспонденты "Сегодня". О жизни в российской глубинке – в новой серии цикла "За чертой".

Каждый день с карты России исчезает по одному селу – только за последний год их стало на 350 меньше. Деревня Однодворцы в Ульяновской области – на грани исчезновения. Здесь осталось пять жителей, а недавно было несколько сотен. Все разъехались, ведь фермы, где была работа, закрылись, а улицы настолько заброшены, что можно снимать фильмы ужасов.

"Остров выживания! Выживешь – значит, будешь жить. Ни хлеб – ничего не возят здесь. За 8 километров – за хлебом. А я куда пойду? У меня ноги не ходят", – рассказал местный житель.

Алексею Николаевичу – 80 лет, и у него проблемы не только с ногами, но и сердцем, однако "скорая" приезжает редко. Помогают ему соседи – они иногда и едой делятся. Пенсии бывшему механизатору едва хватает.

А в соседнее село Подгорное можно добраться разве что на внедорожнике либо пешком – за 5 километров. Местным жителям из села выбраться сложно. Транспортного сообщения нет никакого – автобусы давно перестали сюда ходить. Со связью тоже проблемы – на сотовом ее вообще нет, позвонить можно разве что с таксофона.

Но звонка бывает недостаточно, нужно ездить – магазин-то закрыт, причем давно. Продукты сюда и в другие вымирающие деревни привозят, но по спекулятивным ценам.

Закрыты и медпункты, школы. Многодетный отец Иохан Иманов возит своих детей на учебу в соседнюю деревню.

"Последние школы позакрывали! Откуда работа – учителя лишились даже работы. Гибнет все село. А если село гибнет – городу вообще жить будет не на чем", – отметил Иманов.

В вымирающих деревнях живут только те, у кого есть работа. Иманов занимается ремонтом машин, а его семью кормит огород. Кроме того, в таких селах остаются пенсионеры, которые не могут уехать.

Во многие деревни съемочная группа "Сегодня" вообще не смогла попасть – они отрезаны от цивилизации бездорожьем и пешком туда тоже не пройти. Дома, а точнее избушки, там еще стоят, а вот остался ли в них кто-то жить, – неизвестно.

Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдался самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни. Такие данные соцопроса опубликовал российский аналитический центр "Левада-центр".

В частности, 75% опрошенных считают, что протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав маловероятны. При этом 86% опрошенных ответили, что даже если такие протесты и будут, то они не примут в них участие.

Отметим, с ослаблением рубля россияне смирились еще летом 2017 года, сообщал ВЦИОМ – эксперты отмечали тогда, что общественное сознание в РФ признало "переукрепление рубля", о котором ранее неоднократно заявляли власти России.