Ногой по голове: в Подмосковье спортивный тренер жестоко наказал ученика

Сегодня, 19:04

Одному из детей, занимающихся борьбой кудо в Наро-Фоминска досталось за то, что он пошел не в тот угол после спарринга 


Правоохранительные органы российского города Наро-Фоминска в Подмосковье задержали тренера детской секции рукопашной борьбы Ивана Кирилко, который ударил своего подопечного ногой в голову за пустяковую ошибку.

Как сообщают российские СМИ, таким образом тренер наказал ребенка за то, что тот пошел после спарринга по кудо не в тот угол татами. Произошедшее засняли камеры наблюдения.

Инцидент произошел еще в марте, и неизвестно, почему огласку ему предали только сейчас.

Родители ребенка сразу не подавали заявление на изувера, а лишь потребовали уволить его из секции.

"Наверное, мы пожалели этого человека, его семью … Главное, чтобы он с детьми не общался вообще и не подходил к ним, потому что он абсолютно неадекватный", – говорит мать мальчика Елена.

Позже об инциденте все же было заявлено в полицию.

Напомним, что ранее в этом месяце стало известно об учительнице из Северодвинска Архангельской области, которая наказывает учеников скакалкой.

Как сообщалось, позже стало известно, что против женщины было возбуждено уголовное дело и ей грозит три года тюрьмы.

Кроме того, мы писали, что в одной из школ Хабаровского края в России разразился скандал – учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.
тренер, учительница, учитель, жестокость
Источник:

360tv.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: dpchas.com.ua

В России школьники избили учителя за незнание ответа на вопрос "Че сидим?"

28 Августа, 11:46

Педагог госпитализирован с двумя переломами челюсти, его другу сломали нос

Запорожье

Скриншот

В Бердянске учитель ударил школьника на уроке

18 Октября, 19:05

После инцидента учитель намерен увольняться из школы
Загрузка...

Одесса

Павел Виктор

В Одессе жестоко избили и ограбили самого известного в Украине учителя физики

26 Октября, 17:15

По факту нападения полиция открыла уголовное производство

Украина

День знаний. Школы будут отмечать его 1 или 3 сентября на выбор

Профстандарт для педагогов первоклашек: Минобразования выдвинуло требование к моральному облику

27 Августа, 07:53

Педагогам предлагают использовать е-библиотеки, расширять "духовную сферу" и помогать коллегам

Fun

Ученик спас учительницу от смерти. Фото: depositphotos

Учительница била ученика палкой, а он спас ей жизнь

28 Сентября, 13:52

Невероятная история произошла в Малайзии

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Полтавской области мама школьника избила учительницу

20 Сентября, 17:58

Избитую женщину без сознания госпитализировали в больницу
Загрузка...