Ногой по голове: в Подмосковье спортивный тренер жестоко наказал ученика

Одному из детей, занимающихся борьбой кудо в Наро-Фоминска досталось за то, что он пошел не в тот угол после спарринга

Правоохранительные органы российского города Наро-Фоминска в Подмосковье задержали тренера детской секции рукопашной борьбы Ивана Кирилко, который ударил своего подопечного ногой в голову за пустяковую ошибку.

Как сообщают российские СМИ, таким образом тренер наказал ребенка за то, что тот пошел после спарринга по кудо не в тот угол татами. Произошедшее засняли камеры наблюдения.

Инцидент произошел еще в марте, и неизвестно, почему огласку ему предали только сейчас.

Родители ребенка сразу не подавали заявление на изувера, а лишь потребовали уволить его из секции.

"Наверное, мы пожалели этого человека, его семью … Главное, чтобы он с детьми не общался вообще и не подходил к ним, потому что он абсолютно неадекватный", – говорит мать мальчика Елена.

Позже об инциденте все же было заявлено в полицию.

Напомним, что ранее в этом месяце стало известно об учительнице из Северодвинска Архангельской области, которая наказывает учеников скакалкой.

Как сообщалось, позже стало известно, что против женщины было возбуждено уголовное дело и ей грозит три года тюрьмы.

Кроме того, мы писали, что в одной из школ Хабаровского края в России разразился скандал – учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.