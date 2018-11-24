Подробности скандала в российской школе: учительнице, которая била детей скакалкой, грозит три года тюрьмы (видео)

Стали известны подробности инцидента в российской школе, где учительница наказывала учеников скакалкой, Против жительницы Северодвинска, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетними, возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. По данным портала "Архангельск онлайн, учительница уволилась по собственному желанию.

Скандал разразился после того, как в сеть попали кадры, на которых педагог отчитывает школьника за шалость в столовой и за то, что он разозлил другого преподавателя. После этого она вместе со школьником подсчитывает, сколько ударов скакалкой он "заслужил", и приступает к телесному наказанию. "Буду воспитывать. Хорошо пошло? Не надо дергаться, по руке больнее будет. Жопа – она все выдержит, на то она и задница", – объясняет свои действия педагог.

Один из учеников рассказал, что бить учеников скакалкой – это обычная практика для преподавательницы, которая "наставляет на путь истинный" своих подопечных, если они не записывают и не делают домашнее задание. Мальчик рассказал, что после публикации видео преподаватель постаралась настроить весь класс против воспитанницы детдома, снявшей его. Преподавательница заявила, что ролик необходимо удалить, потому что "она не зверь и не монстр".

В то же время девушка, окончившая ту же школу в минувшем году, заявила, что преподаватель в ситуации не виновата – ее довели дети из школы-интерната, представленной на видео.

"Очень добрая учительница, всегда спрашивала, что на уроке провести, на выбор – волейбол или баскетбол. У нас был один раз совмещенный урок с этим классом. Я слышала, как они орут на учителя, как они ее доводили до слез. Дети там из интерната, у них очень большой матерный словарный запас. Очень много раз слышала, как они сами нарывались на старшие классы. Старались довести так, чтобы на них срывались. Эти дети не самые адекватные", – поделилась бывшая школьница.

Напомним, ранее в одной из школ Хабаровского края в России разразился скандал – учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

Кроме того, в Полтавской области мама школьника избила учительницу из-за замечания, которое педагог сделал в адрес женщины.

Также мы писали о ЧП в киевской школе №94, где ученик 8 класса травмировал учительницу – бросил в педагога стулом, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил ее в спину.