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Новый провал России: Путину представили "русских" роботов с eBay

Сегодня, 15:55

Воспитанники Суворовского училища в Санкт-Петербурге показали президенту РФ южнокорейских роботов как собственных

Робот Robotis Bioloid
Робот Robotis Bioloid. Фото: Flickr

Не успели россияне отойти от жуткого робота-телеведущего на пропагандистском телеканале "Россия 24", как Россия снова опозорились своими "новинками" в области робототехники – петербургские "суворовцы" пытались выдать перед президентом Владимиром Путиным купленные в интернете машины за собственные разработки.

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Курьезный инцидент произошел 23 апреля во время визита хозяина Кремля в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище.

Российские СМИ сообщают, что воспитанники училища представили ему разработанных ими мини-роботов, отдав им несколько команд: "принять упор лежа", "отжаться" и "встать на голову". Распознав голосовые команды, роботы выполнили их на глазах у Путина.

Подмену распознал российский экономист Сергей Гурьев. В своем Twitter он сообщил, что продемонстрированные президенту роботы являются разработкой южнокорейской компании Robotis Biolid и продаются в онлайн-магазинах eBay и Amazon. Их цена стартует от тысячи долларов.

Впрочем, россиянам к таким провалам не привыкать. Ранее российская компания Promobot также оказалась в центре конфуза - на международной выставке CES 2019 в январе ее робот заблудился, после чего его сбил автомобиль Tesla Model S, на котором как раз испытывали автопилот. Повреждения оказались "несовместимыми с жизнью" и робота решили не выставлять на мероприятии.

Кроме того, Россия неудачно "похвасталась" другой технической новинкой – изобретатели запустили аэротакси, которое рухнуло через 13 секунд полета. Летательный аппарат упал в сугроб, и 12 млн рублей, "пролетевшие" всего пару метров, к счастью, ничего не повредили.

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Тег Россия, Путин, курьез, робот, робототехника

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