Нужны персональные санкции: Слава Рабинович предложил план борьбы с Путиным

Сегодня, 12:20

Экономическое и политическое давление на главу РФ и его окружение приведет к ликвидации режима

Нужны персональные санкции: Слава Рабинович предложил план борьбы с Путиным

Сейчас для путинского режима из того санкционного набора, который уже есть или может быть опасно дальнейшее и более глубокое отключение российских финансов от международной финансовой системы. Для российских финансов это серьезная проблема. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал финансист Слава Рабинович.

По его словам, опасно увеличение персональных санкций против представителей путинской ОПГ.

"Во-первых, это огромный удар по их образу и смыслу жизни – воровать здесь, а откладывать там. Во-вторых, это опасно для Путина тем, что такие санкции способствуют не только расколу так называемых "элит", но и конкретному процессу создания потенциальных заговоров с целью смещения Путина", – отметил Рабинович.

По словам Рабиновича, еще четыре года назад Западу, и в частности США, надо было вводить персональные санкции против 200 российских граждан, а потом каждый месяц вносить еще где-то сотню человек.

"Таким образом, за 48 месяцев, было бы 5 тысяч человек. Это уже колоссальная цифра с точки зрения охвата тех, кто является главными бенефициарами путинского режима. Если все главные бенефициары попадают в список, то многим из них можно передать неофициальное мнение Минфина США и Госдепа, по поводу того, что они должны сделать для того, чтобы их убрали из санкционного списка. Думаю, если бы так было сделано с самого начала, Путина в Кремле давно не было бы", – подчеркнул Финансист.

Напомним, по мнению экспертов персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Путин летит по путям Каддафи, Чаушеску и Хусейна: интервью со Славой Рабиновичем"
США, Путин, РФ, финансист, Рабинович, санкции против России , бенефициары
Источник:

"Сегодня"

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