Обезумеют или перебьют друг друга: в России отреагировали на планы США по колонизации Марса

Сегодня, 14:24

Планета слишком враждебна для людей и там не сможет существовать цивилизация, уверен российский политик

В РФ не верят в планы США. Фото: Nakonu.com
В РФ не верят в планы США. Фото: Nakonu.com

Российский сенатор Алексей Пушков считает безумными планы американцев по колонизации Марса после представленного проекта жилья, которое планируется строить на Красной планете. Об этом он написал в Twitter.

Он считает, что планета слишком враждебна для людей и там не сможет существовать цивилизация.

"НАСА показала проекты жилья на Марсе. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда 100 человек с билетом в один конец. Кто не сойдет с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете", – написал Пушков.

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Как сообщалось, космическое агентство NASA показало видео с проектами жилья на Марсе. Был организован конкурс на лучшие идеи по заселению планеты. Первое место конкурса заняла команда из Арканзаса, которая предложила с помощью роботов собрать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе и распечатать дом с помощью 3D-принтеров.

Также мы сообщали о том, что космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Это важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.
Россия, США, планета, пушков, Марс
Источник:

"Сегодня"

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