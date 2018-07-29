Обезумеют или перебьют друг друга: в России отреагировали на планы США по колонизации Марса

Планета слишком враждебна для людей и там не сможет существовать цивилизация, уверен российский политик

Российский сенатор Алексей Пушков считает безумными планы американцев по колонизации Марса после представленного проекта жилья, которое планируется строить на Красной планете. Об этом он написал в Twitter.

Он считает, что планета слишком враждебна для людей и там не сможет существовать цивилизация.

"НАСА показала проекты жилья на Марсе. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда 100 человек с билетом в один конец. Кто не сойдет с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете", – написал Пушков.

Как сообщалось, космическое агентство NASA показало видео с проектами жилья на Марсе. Был организован конкурс на лучшие идеи по заселению планеты. Первое место конкурса заняла команда из Арканзаса, которая предложила с помощью роботов собрать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе и распечатать дом с помощью 3D-принтеров.

Также мы сообщали о том, что космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Это важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.