Обнаружение "Новичка" в организме Навального обрушило рубль

Россия готова взаимодействовать с Германией касательно ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, который уже две недели находится в коме.

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Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Берлин не подавал официальный запрос.

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", – заявил Песков.

В то же время, Песков не смог сказать, как в Кремле отреагируют на заявление правительства Германии о том, что в организме Навального обнаружили яд из группы "Новичок".

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"В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления", – сказал пресс-секретарь Путина, отметив при этом, что перед отправкой в Германию омские врачи провели полное обследование Навального и не обнаружили никаких отравляющих веществ.

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Однако на обвинения Германии уже отреагировала российская валюта. На фоне риска новых санкций рубль упал по отношению к доллару и евро, которые подорожали на 1,76 рубля и 1,53 рубля соответственно и к 19:00 по московскому времени стоили 75,34 рубля и 89,19 рубля соответственно.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске и российские медики поставили ему диагноз – нарушение обмена веществ. 22 августа его эвакуировали в больницу Шарите в Берлине.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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