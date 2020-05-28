"Они заслуживают смерти": евангелисты в России "приговорили" атеистов (видео)

В России, где уже несколько лет подвергают гонениям "Свидетелей Иеговы", община евангелистов сняла неординарные религиозные ролики для детей, в которых озвучиваются радикальные христианские идеи.
Как сообщает TJournal, темой одного из выпусков передачи "Воскресная школа", который сняла евангелистская церковь из Перми "Новый Завет", является Пасха.
В нем ведущая вместе с куклой молится, смотрит танцы, после чего рассказывает об истории праздника и жизни Иисуса.
При этом на вопрос, почему Христа распяли, женщина ответила, что его современники очень жестоко расправлялись с инакомыслием и что все "злые" люди заслуживают смерти, если не верят в Бога.
"Когда люди ведут себя очень плохо, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Мы бы с вами, ребятки, тоже заслужили бы смерти, потому что мы тоже часто бываем непослушными", – сказала ведущая.
После этого она начала на кукле показывать мучения Иисуса, тыкая в нее гвоздем и надевая на голову терновый венок. Кукла "призналась", что ей очень больно.
Другой ролик оказался посвящен жизни апостола Павла. При этом уже другая ведущая в красках описала его мучения — заключение в тюрьме, кораблекрушение и смерть от побиения камнями.
Пользователи не оценили такую трактовку Священного Писания и засыпали видео дизлайками и жалобами, после чего ролики удалили, но вернули обратно уже без радикальных заявлений и "пыток" куклы.
В Минюсте РФ "Новый Завет" зарегистрирован как религиозная организация. В России действует несколько филиалов в Пермском крае, Татарстане, Башкирии, Москве и Петербурге.
Напомним, ранее в этом году в Русской православной церкви также отличились странными заявлениями – протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с проститутками.
Кроме того, в прошлом месяце РПЦ решила вопрос внеземной жизни и приравняла инопланетян к бесам.
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