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Орешкин рассказал о единой валюте России и Беларуси

8 июня, 18:19

Власти обсуждают пункты Союзного договора

Орешкин
Орешкин. Фото: EADaily

Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прокомментировал обсуждение по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым.

"Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту Союзного договора. Еще раз отмечу – за пределы Союзного договора мы не выходим", – сказал Орешкин.

"О позициях (стран по единой валюте, – ред.) говорить еще рано. Тут наша задача – собрать развилки, которые есть. Вопрос единых валют – это вопрос Центральных банков (ЦБ). ЦБ и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", – добавил министр.

Министр экономики Беларуси в свою очередь отметил: "В самом Союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства – по всем направлениям – уже финалом становится единая валюта, поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться".

Очередная встреча на уровне министров запланирована на 15 июня в Москве.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.

В то же время, сообщалось, что большинство граждан Российской Федерации выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство, считая, что они должны существовать раздельно, но поддерживая добрососедские отношения.


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Тег Россия, валюта, Беларусь

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Интерфакс

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