Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния

Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование

Владимир Путин. Фото: AFP

Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32c/170/5ca32c170ca9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32c/170/5ca32c170ca9b.jpg 2019-04-02T12:32:36+03:00 Россия Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование

Большинство граждан Российской Федерации выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство, считая, что они должны существовать раздельно, но поддерживая добрососедские отношения.

Согласно опубликованным 2 апреля результатам опроса ВЦИОМ, такой точки зрения придерживаются практически половина россиян (48%), тогда как за объединение двух государств на равноправной основе или вхождения Белоруссии в состав РФ на правах одного из ее субъектов высказались 18% и 17% соответственно.

Читайте также Лукашенко против Путина: чего боится Минск и причем здесь Китай

В то же время, большинство респондентов (51%) вообще никогда не слышали о том, что в 1999 году Минск и Москва подписали Договор о Союзном государстве.

Кроме того, согласно опубилкованным данным, более трети российских граждан (37%) считают нынешние отношения с Беларусью дружественными и добрососедскими, а 30% участников опроса – нормальными и спокойными.

Враждебным российско-белорусские отношения назвал каждый сотый участник опроса, тогда как 9% респондентов видят напряженность в отношениях Москвы и Минска, а 15% считают их прохладными.

Также каждый второй россиянин (51%) заявил, что за прошедший год отношения двух государств оставались на прежнем уровне, 22% сказали об ухудшении отношений с белорусами, а 14% – наоборот, об улучшении.

Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.