Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния
Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование
Большинство граждан Российской Федерации выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство, считая, что они должны существовать раздельно, но поддерживая добрососедские отношения.
Согласно опубликованным 2 апреля результатам опроса ВЦИОМ, такой точки зрения придерживаются практически половина россиян (48%), тогда как за объединение двух государств на равноправной основе или вхождения Белоруссии в состав РФ на правах одного из ее субъектов высказались 18% и 17% соответственно.
В то же время, большинство респондентов (51%) вообще никогда не слышали о том, что в 1999 году Минск и Москва подписали Договор о Союзном государстве.
Кроме того, согласно опубилкованным данным, более трети российских граждан (37%) считают нынешние отношения с Беларусью дружественными и добрососедскими, а 30% участников опроса – нормальными и спокойными.
Враждебным российско-белорусские отношения назвал каждый сотый участник опроса, тогда как 9% респондентов видят напряженность в отношениях Москвы и Минска, а 15% считают их прохладными.
Также каждый второй россиянин (51%) заявил, что за прошедший год отношения двух государств оставались на прежнем уровне, 22% сказали об ухудшении отношений с белорусами, а 14% – наоборот, об улучшении.
Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.
В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.
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