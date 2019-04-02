Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния

Сегодня, 12:32

Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32c/170/5ca32c170ca9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32c/170/5ca32c170ca9b.jpg Россия Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование

Большинство граждан Российской Федерации выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство, считая, что они должны существовать раздельно, но поддерживая добрососедские отношения.

Согласно опубликованным 2 апреля результатам опроса ВЦИОМ, такой точки зрения придерживаются практически половина россиян (48%), тогда как за объединение двух государств на равноправной основе или вхождения Белоруссии в состав РФ на правах одного из ее субъектов высказались 18% и 17% соответственно.

Читайте также

В то же время, большинство респондентов (51%) вообще никогда не слышали о том, что в 1999 году Минск и Москва подписали Договор о Союзном государстве.

Кроме того, согласно опубилкованным данным, более трети российских граждан (37%) считают нынешние отношения с Беларусью дружественными и добрососедскими, а 30% участников опроса – нормальными и спокойными.

Враждебным российско-белорусские отношения назвал каждый сотый участник опроса, тогда как 9% респондентов видят напряженность в отношениях Москвы и Минска, а 15% считают их прохладными.

Также каждый второй россиянин (51%) заявил, что за прошедший год отношения двух государств оставались на прежнем уровне, 22% сказали об ухудшении отношений с белорусами, а 14% – наоборот, об улучшении.

Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, опрос, россияне, Беларусь, Лукашенко, союзное государство

Вы сейчас просматриваете новость " Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью

6 марта, 07:20

По мнению политолога, создание Союзного государства выгодно и Путину, и Лукашенко

Можем хоть завтра: Лукашенко сделал заявление об объединении с Россией

15 февраля, 16:53

Президент уверяет, что вопрос слияния двух государств зависит сугубо от жителей России и Беларуси

Беларусь без России не пропадет: Лукашенко сделал неожиданное заявление

24 января, 11:56

Президент Беларуси сказал в лицо российскому губернатору, что Россия поддерживает прежде всего себя

Лукашенко мешают российские олигархи: президент Беларуси сказал чем

1 марта, 11:21

Президент Беларуси обвинил Кремль в лоббировании интересов российских олигархов в ущерб отношений двух стран

Россия потеряет союзника: Лукашенко поручил правительству найти новые источники поставки нефти

10 января, 14:07

Президент Беларуси не считает катастрофой нежелание Кремля идти на уступки в вопросе налогового маневра

Угрозы потерять Беларусь: Россия "ответила" Лукашенко

11 января, 12:29

В МИД РФ назвали "не подлежащим сомнению" курс Москвы на расширение отношений с Минском

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Ани Лорак подогрела слухи о романе с коллегой

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Голливудские звезды, которые знают русский язык
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

31 марта, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана