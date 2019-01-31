Отец заявил, что без срочной медпомощи Павел Гриб может умереть

В Ростове-на-Дону в больнице Грибу не смогут оказать помощь, там нет соответствующих специалистов

Павел Гриб. Фото: Twitter

Отец заявил, что без срочной медпомощи Павел Гриб может умереть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1c9/f94/5c51c9f94a3b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1c9/f94/5c51c9f94a3b3.jpg 2019-01-31T18:57:00+02:00 Россия В Ростове-на-Дону в больнице Грибу не смогут оказать помощь, там нет соответствующих специалистов

Без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении, которого нет в Ростове-на-Дону, украинский политзаключенный Павел Гриб может умереть. Об этом заявил отец узника Кремля Игорь Гриб, сообщает Укринформ.

"Если не будет срочного лечения в специализированном медицинском учреждении, так как в Ростове-на-Дону в больнице ему не смогут оказать помощь, там нет соответствующих специалистов, этой болезнью занимаются лишь несколько десятков медучреждений – в Москве, например, больница "Шарите" в Берлине, институт Шалимова в Киеве, где работают высококвалифицированные специалисты, Павел просто умрет, так прогрессирует болезнь. Сейчас мы вынуждены бить во все колокола, чтобы как-то донести эту информацию до всего мира", – подчеркнул отец Гриба.

Отец напомнил, что Павел с детства имеет инвалидность, а сейчас к основной болезни добавились еще симптомы цирроза печени и болезни Альцгеймера.

По словам Игоря Гриба, судебные заседании по сфальсифицированному делу о его сына уже подходят к концу, скоро должны объявить приговор, после чего – этапирование к месту отбывания наказания.

Отец политзаключенного подчеркнул, что даже здоровому человеку сложно перенести "этап", не то, что больному.

Ранее США призвали Россию оказать срочную медпомощь Грибу.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

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