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Первомайские акции в России – более сотни митингов, десятки задержанных: опубликованы видео

1 мая, 19:04

В России полиция на 1 мая задержала десятки людей

Первомайская акция в Петербурге. Скриншот
Первомайская акция в Петербурге. Скриншот.

В разных городах по всей России 1 мая состоялось более сотни акций – среди них были митинги в честь Дня труда, а также пародирующие их "Монстрации". Зачастую мероприятия заканчивались задержаниями участников.

Так, в Петербурге участников начали задерживать еще до начала шествия: около 7:30 полиция остановила активиста "Бессрочного протеста" Романа Самойлова, а чуть позже были задержаны еще трое участников движения "Весна" и шестеро феминисток, которые планировали пойти на первомайское шествие, передает "Апостроф".

Марш все же начался около 11 часов и с самого начала акции за колонной участников двигался ОМОН. Кроме того, полицейские оградили колонну металлическими рамками, не давали выйти на Невский проспект и просили подождать. В ответ активисты скандировали "Пропускай!" и "Путин! Лыжи! Магадан!".

В свою очередь, полицейские предупредили, что расценивают поведение митингующих как несогласованную акцию. Нескольких человек из колонны задержали.

Около 12 часов оппозиционеры все же сдвинулись с места, но вскоре уперлись в ряды ОМОНа. Около 13:30 спецназовцы полностью взяли колонну в кольцо и начались массовые задержания.

Известно, что в полицейские участки были доставлены более 120 человек. Больше всего (66 активистов) задержаны было в Петербурге. В Петропавловске-Камчатском в полицию попали как минимум 16 человек, в том числе членов "Яблока", Компартии России и "Справедливой России".

Также были задержания и в Новгороде, Краснодаре, Томске, Новосибирске, Курске, Сыктывкаре и Махачкале.

Напомним, что в России ввели "налог на тунеядство". Закон, принятый Госдумой, вступил в силу 1 мая 2019 года. Российские депутаты заявили, что таким образом удастся привлечь людей, которые работают неофициально, к социальной жизни страны.

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Тег Россия, 1 мая, задержания

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