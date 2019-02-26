Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте
Речь идет об обычной студентке и обычной практике, заявил пресс-секретарь российского президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать суждения аналитиков в связи со стажировкой его дочери в Европарламенте.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать реакцию некоторых европейских комментаторов, которые увидели в факте стажировки его дочери попытку Кремля проникнуть в структуры ЕС.
"Нет, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике. Что-то другое я не хотел бы комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы", – заявил Песков.
В понедельник евродепутат от Франции Эмерик Шопрад подтвердил "Радио Свобода", что Елизавета Пескова работает стажером в его офисе; ее фамилия также указана на сайте Европарламента.
"Госпожа Пескова – дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения. Кроме того, госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", – сказал Шопард.
Ранее сообщалось, что дочь Пескова приехала в оккупированный Крым "поднимать" судостроение.
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