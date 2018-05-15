Песков рассказал о вопросе санкций на встрече Путина и Меркель

Пресс секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что глава Кремля не будет поднимать вопрос санкций на встрече с Ангелой Меркель 18 мая в Сочи. Санкции не будут обсуждаться, так как не российская сторона инициировала их введение. Об этом сообщает ТАСС.

"Об этом неоднократно говорил президент РФ, вопрос санкций – это не наш вопрос, это не вопрос нашей повестки дня и российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос о этих санкциях, тем более, которые, как вы знаете, мы считаем незаконными с точки зрения международного права", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли вопрос отмены санкций обсуждаться на встрече Путина и Меркель.

"Не Россия вводила санкции, не Россия была инициатором этого санкционного обмена и, соответственно, не России инициировать эти обсуждения", – добавил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Сочи с визитом 18 мая и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече в апреле Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Сирию. Как известно, Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".