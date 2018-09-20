В Полтавской области мама школьника избила учительницу

В поселке Чутово Полтавской области мама школьника избила учительницу. Причиной конфликта якобы стало замечание педагога в адрес матери ученика. После этого женщина пошла в школу и на глазах у детей расправилась с учительницей – пострадавшую без сознания забрала "скорая".

По словам избитой Марины Знахаренко, разъяренная мама одного из учеников пришла в школу во время урока. Учительница попросила женщину подождать в коридоре, а та в ответ набросилась на нее. Маму школьника от учительницы оттягивали четверо коллег.

За что ее избили, Марина до сих пор не понимает, ведь конфликтов с ребенком нападающей у нее не было. Директор заведения рассказала, что обидчица конфликтовала и с другими педагогами, а сам мальчик бьет одноклассников, постоянно толкается и употребляет нецензурную лексику.

Маму, которая побила учительницу, журналисты "Сегодня" дома не застали. Родственники говорят – поехала в Полтаву. У женщины есть еще несовершеннолетняя дочь – тоже ученица местной школы. Оба ребенка сейчас посещают занятия, а в школе задумались об охране. По факту избиения полиция уже начала уголовное производство.

"Сейчас следователь подал соответствующее ходатайство в суд. На судебно-медицинскую экспертизу, для того, чтобы судебно-медицинский эксперт определился со степенью тяжести причиненных телесных повреждений", – рассказал Юрий Сулаев, руководитель пресс-службы Нацполиции в Полтавской области.

Если травмы признают легкими, нападающая вынуждена будет заплатить штраф. Учительница пока находится в больнице, а медики предполагают, что ей понадобится психологическая помощь.

Напомним, не так давно в столичной школе ученик 8 класса набросился на учительницу и несколько раз ударил ее ножницами.

Кроме того, ранее в Херсоне разъяренная мать пятиклассника набросилась с кулаками на учеников седьмого класса прямо во время урока. Под горячую руку попала и их учительница.